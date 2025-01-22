Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 23 січня

Синоптики прогнозують, що в Україні 23 січня буде хмарно. За їхніми прогнозами, буде невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних, вночі і східних областей без опадів.

На Правобережжі вночі та вранці місцями туман, ожеледь.

Вітер переважно буде південно-східний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (вночі в Карпатах 0-5 градуси морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8 градусів тепла),

– повідомили фахівці.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1...+3,

Ужгород +2...+4,

Львів +4...+6,

Івано-Франківськ +4...+6,

Тернопіль +2...+4,

Чернівці +5...+7,

Хмельницький +2...+4,

Луцьк +2...+4,

Рівне +2...+4,

Житомир +2...+4,

Вінниця +3...+5,

Одеса +6...+8,

Миколаїв +5...+7,

Херсон +5...+7,

Сімферополь +6...+8,

Кропивницький +3...+5,

Черкаси +2...+4,

Чернігів 0...+2,

Суми 0...+2,

Полтава 0...+2,

Дніпро +2...+4,

Запоріжжя +2...+4,

Донецьк 0...+2,

Луганськ -1...+1,

Харків 0...+2.



Погода на 23 січня / Фото Укргідрометцентру