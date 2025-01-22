Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 23 января

Синоптики прогнозируют, что в Украине 23 января будет облачно. По их прогнозам, будет небольшой мокрый снег и дождь, только в большинстве западных, ночью и восточных областей без осадков.

На Правобережье ночью и утром местами туман, гололед.

Ветер преимущественно будет юго-восточный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (ночью в Карпатах 0-5 градуса мороза, днем на юге и западе страны 3-8 градусов тепла),
– сообщили специалисты.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +1...+3,
  • Ужгород +2...+4,
  • Львов +4...+6,
  • Ивано-Франковск +4...+6,
  • Тернополь +2...+4,
  • Черновцы +5...+7,
  • Хмельницкий +2...+4,
  • Луцк +2...+4,
  • Ровно +2...+4,
  • Житомир +2...+4,
  • Винница +3...+5,
  • Одесса +6...+8,
  • Николаев +5...+7,
  • Херсон +5...+7,
  • Симферополь +6...+8,
  • Кропивницкий +3...+5,
  • Черкассы +2...+4,
  • Чернигов 0...+2,
  • Сумы 0...+2,
  • Полтава 0...+2,
  • Днепр +2...+4,
  • Запорожье +2...+4,
  • Донецк 0...+2,
  • Луганск -1...+1,
  • Харьков 0...+2.


Погода на 23 января / Фото Укргидрометцентра