Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий. Он подчеркнул, что власти хотят отправить в нокаут местное самоуправление в Киеве – вопреки Конституции уволить Кличко.

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"Центральная власть, воспользовавшись трагедией в Киеве с закрытым бомбоубежищем, хочет закрыть свой давний навязчивый гештальт – уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. То есть, решить свои собственные вопросы, пользуясь трагедией и смертями. В трагедии 1 июня в Киеве виноваты не только ракеты. В трагедии есть четкие имена чиновников. А это глава Киевской городской военной администрации Попко и глава Деснянской райгосадминистрации Ратников", – отмечает Голобуцкий.

За укрытие ответственны военные администрации

По словам эксперта, именно вертикаль военных администраций во время военного положения отвечает за функционирование объектов гражданской защиты города. Это четко указано в официальных положениях, также глава КМВА Попко уверял, что проблем с закрытыми укрытиями не будет.

"Попко неоднократно публично уверял, что проблема с закрытыми бомбоубежищами будет решена. Соответствующие задачи были спущены на уровень райгосадминистраций. Как это распоряжение было выполнено, мы вчера увидели и получили трагический результат – гибель людей", – пишет Алексей Голобуцкий.

По мнению политического эксперта, вместо установления и наказания виновных власти хотят переложить ответственность на мэра Киева Кличко и уволить его с должности главы КГГА.

"Ведь власти увольнять надо Попко, но очень хочется – Кличко. Или за такую "демократию" борется Украина на фронте?" – резюмирует Алексей Голобуцкий.