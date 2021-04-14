Между мэром столицы Виталием Кличко и Кабинетом Министров снова вспыхнул конфликт. Споры между должностными лицами случаются не впервые. Эксперты уверены, все из-за того, что Кличко наращивает политические амбиции и готовится к предстоящим выборам.

Отношения между Виталием Кличко и правительством, назначенным в начале каденции Владимира Зеленского, были сразу напряженными. Тогда же конфликт возник у Кличко с бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом. Впрочем, после увольнения Богдана ситуация нормализовалась, но, как видим, ненадолго.

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Поиски виновных и игра на публику

Эксперты уверены, что конфликты между Кличко и центральной властью возникают из-за того, что мэр Киева хочет выйти с местного на всеукраинский масштаб и, возможно, даже побороться за кресло президента.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Вибір", говорит, что публичный заочный спор между мэром Киева и премьером является политтехнологическим упражнением – не более. В нем каждый заботится о себе и изрядно подыгрывает противнику.

Она объясняет, что Виталию Кличко позарез нужен виновный в провалах антиковидной деятельности на уровне города. Несколько недель назад мэр обещал миллион доз вакцины, закупленной городом, и намекал на невозможность локдаунов в столице с остановкой транспорта. После этого КГГА и Киевсовет приняли ряд явно бессмысленных решений, начиная от транспортных и заканчивая карантинной "помощью" ФЛП в виде 0% по кредитам вместо "живых" денег. На таком фоне Денис Шмыгаль выигрывает: правительство дает средства и оно не причастно к особенностям именно киевского локдауна.

Чтобы обнулить негатив, Виталий Кличко в буквальном смысле попытался переложить ответственность на Дениса Шмыгаля. Но тот имеет опыт прошлогоднего и январского локдаунов, поэтому ссылается на эффективность адаптивного карантина-2021: ограничения вводятся местными властями, центральная лишь устанавливает рамочные меры и уровень опасности. От этого пинг-понга выигрывают оба,

– говорит Брудницкая.

Так Денис Шмыгаль получает доказательство существования местной фронды, что может стать весомым фактором пролонгации его пребывания в кресле премьера. А Виталий Кличко получает виновного, на кого можно списать собственные просчеты и поддержать свой рейтинг. Интересно, что публичный заочный спор оба устроили незадолго после совещания правительства с представителями местной власти и Ассоциации городов Украины, где каждый мог высказаться откровенно и без свидетелей. Поэтому этот спор – не более чем игра.

Что же касается последствий спора между Кличко и Шмыгалем, то никаких последствий, кроме стабилизации позиций обоих якобы "врагов", он не будет иметь,

– уверяет Брудницкая.

Нужно ли Кличко кресло президента

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что заявления Кличко о необходимости введения жесткого локдауна по всей территории Украины свидетельствуют о политических амбициях Виталия и желании привлечь к себе внимание жителей всех регионов.

Не исключено, что Кличко планирует принять участие в следующих президентских выборах. Однако нынешний обмен заявлениями ни к каким последствиям не приведет. Правительство всячески избегает введения локдауна на уровне страны. Оно понимает негативные последствия для экономики от такого шага. Также введение общего локдауна негативно сказалось бы на рейтинге действующей власти. Поэтому всю ответственность за карантинные ограничения они переложили на местные власти,

– объясняет Хмелевский.

Максим Джигун, политолог, говорит, что все это ничто иное, как политическая игра. Потому что позиция мэра Киева интересует исключительно жителей Киева, но не правительство. Когда он предложил правительству ввести общенациональный локдаун – это была попытка масштабироваться и выйти на контекст общенациональный, заявить о себе не только как о локальном политическом лидере.

Это продолжение тлеющей политической кампании со стороны Кличко. Он игрок, который давно имеет глобальные политические амбиции и хотел бы сменить кресло киевского главы на кресло президента. Кличко противостоит центральной власти, он говорит о том, что власть не справляется. Реакция господина Шмыгаля вполне понятна, не думаю, что это перерастет в возможные кадровые изменения,

– отметил Джигун.

Он добавил, что мы помним попытки Андрея Богдана активно бороться против Кличко, но тогда Кличко выстоял и сейчас у него гораздо более прочные позиции, чем были. И он уже не слишком податлив на такие провокации и политические игры со стороны центральной власти.

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что Киев будет самостоятельно закупать вакцины против коронавируса, независимо от центральной власти. Это абсолютно ложится в канву политической кампании Кличко. Он пытается позиционировать себя как абсолютную альтернативу нынешней власти,

– говорит эксперт.

Он добавил, нет сомнений, что на следующих президентских выборах мы увидим кандидатуру Кличко. Сейчас же его партия "УДАР" проводит масштабный ребрендинг. Концепт партии планируют полностью переделать – это будет новый проект, который появится ближе к парламентским выборам.

Конфликт Кличко и Шмыгаля: что известно