Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации. Как это было, рассказываем дальше.

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"В воскресенье, 14 мая, в Украине будут отмечать День матери. Уважаемые женщины, знаю, что нет слов, которые могли бы успокоить ваши сердца и уменьшить боль потери. Но хочу, чтобы вы знали: мы уважаем и ценим ваше мужество и силу духа. Ваши сыновья и мужья – настоящие Герои, которые отдали свою жизнь за нашу страну, за ее свободу и независимость", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева вручил матерям и женам погибших Героев, военнослужащим, а также женщинам-волонтеркам 29 наград Киевского городского головы.



Мэр Киева вручил матерям и женам погибших Героев, военнослужащим, а также женщинам-волонтеркам 29 отличий / Фото КГГА

Виталий Кличко поблагодарил женщин за то, что они ежедневно приближают Победу. Организуют благотворительные мероприятия, собирают средства на нужды ВСУ, покупают тепловизоры, квадрокоптеры, автомобили, автобусы для эвакуации. Изготовляют окопные свечи, плетут маскировочные сетки, сдают кровь, ездят на передовую, помогают людям из прифронтовых и деоккупированных территорий. Готовят и обеспечивают едой военнослужащих, держат культурный, образовательный и информационный фронт.

Раньше сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном во время своего визита в США и подчеркнул, что страна-террорист россия должна быть наказана, а военные преступники привлечены наконец к ответственности.

Также сообщалось, что Виталий Кличко обратился к мэру Берлина Каю Вегнеру по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.