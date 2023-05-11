Соответствующее письмо он адресовал новоизбранному мэру Берлина Каю Вегнеру, пишет международное издание Politico.

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"Около 250 – 500 украинских военнослужащих будут ежемесячно нуждаться в лечении утраченных конечностей. По крайней мере некоторым из этих пациентов можно было бы оказать помощь в вашем городе, учитывая специальную экспертизу клиник в Берлине – но пока, к сожалению, невозможно возместить расходы в вашем городе", – говорится в письме Виталия Кличко.

Германия пообещала, что раненые украинские гражданские лица и военные получат небюрократический и быстрый доступ к высококачественной медицинской помощи. Однако по финансовым вопросам до сих пор существует неопределенность, пишет издание.

Мы не всегда уверены, что Германия возместит расходы на лечение наших военных, которые приезжают в Германию для лечения последствий сложных военных ранений. Нам нужно… прагматичное и безопасное разъяснение финансирования Берлином и Германией,

– отметил в своем письме Виталий Кличко.

Мэр Киева также выступил за "активизацию дружеских отношений между двумя столицами в направлении побратимства". И отметил, что был бы очень рад, если Киев и Берлин смогут на примере военных госпиталей "развивать будущее партнерство и презентовать его внешнему миру".