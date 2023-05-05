Заметим, что решение о заключение под стражу Труханова ВАСК принял 4 мая. Тогда стало известно, что он может выйти, если внесет залог в размере 13 миллионов гривен. А уже сегодня, 5 мая, появилась информация, что его готов взять на поруки Виталий Кличко.

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Дал положительную характеристику

Как отметил активист Роман Синицын, мэр Киева лично прибыл в Высший антикоррупционный суд. Он не только согласился взять на поруки Геннадия Труханова, но и дал ему характеристику.

Он положительно охарактеризовал мэра Одессы, но суд к рассмотрению вопроса о поручительствах не перешел,

– отметил Синицын.

Заметим, что заключение под стражу Геннадия Труханова – не прихоть судей. Он нарушил свое предыдущее обязательство, не внеся 30 866 000 гривен залога. В течение 5 дней эту сумму он не внес, поэтому ВАСК и принял решение заключить его под стражу, чтобы продолжить изучать дело в отношении него.

Теперь мэр Одессы должно внести 13,420 миллиона гривен залога. Если же он этого не сделает, то должен будет сидеть под стражей в течение 60 суток с возможным продолжением. Заключение под стражу Геннадия Труханова произошло сразу же в зале суда 4 мая.

В чем обвиняют Труханова

Заметим, что дело достаточно старое. Геннадия Труханова, а также троих других чиновников мэрии Одессы, подозревают в том, что они завладели средствами из городского бюджета. Само дело тянется еще с 2016 года.

По делу, кроме самого мэра Одессы, фигурируют также:

его заместитель Павел Вугельман,

председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай,

директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор и заместитель Владимир Радионов.

Их подозревают в незаконном завладении деньгами во время покупки обанкротившегося завода "Краян". По данным следствия, цена компании была заведомо завышенной.

Ее купили за 185 миллионов гривен. Интересно, что фирма-прокладка, у которой завод и купили, раньше отдала за него сумму в 43 раза ниже. Эта схема позволила чиновникам обогатиться на 92 миллиона гривен.