Зауважимо, що рішення про взяття під варту Труханова ВАСК ухвалив 4 травня. Тоді стало відомо, що він може вийти, якщо внесе застава у розмірі 13 мільйонів гривень. А вже сьогодні, 5 травня, з'явилася інформація, що його готовий взяти на поруки Віталій Кличко.

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Дав позитивну характеристику

Як зазначив активіст Роман Сініцин, мер Києва особисто прибув до Вищого антикорупційного суду. Він не лише зголосився взяти на поруки Геннадія Труханова, а й дав йому характеристику.

Він позитивно схарактеризував мера Одеси, але суд до розгляду питання про поруки не перейшов,

– зазначив Сініцин.

Зауважимо, що взяття під варту Геннадія Труханова – не забаганка суддів. Він порушив своє попереднє зобов'язання, не внісши 30 866 000 гривень застави. Упродовж 5 днів цю суму він не вніс, тож ВАСК і ухвалив рішення взяти його під варту, щоб продовжити вивчати справу щодо нього.

Тепер мер Одеси має внести 13,420 мільйона гривень застави. Якщо ж він цього не зробить, то повинний буде сидіти під вартою впродовж 60 діб з можливим продовженням. Взяття під варту Геннадія Труханова відбулося відразу ж у залі суду 4 травня.

У чому звинувачують Труханова

Зауважимо, що справа достатньо стара. Геннадія Труханова, а також трьох інших чиновників мерії Одеси, підозрюють у тому, що вони заволоділи коштами з міського бюджету. Сама справа тягнеться ще з 2016 року.

У справі, крім самого мера Одеси, фігурують також:

його заступник Павло Вугельман,

голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай,

директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов.

Їх підозрюють у незаконному заволодінні грішми під час покупки заводу "Краян", який збанкрутував. За даними слідства, вартість підприємства була свідомо завищеною.

Його купили за 185 мільйонів гривень. Цікаво, що фірма-прокладка, в якої завод і купили, раніше віддала за нього суму у 43 рази нижчу. Ця схема дозволила чиновникам збагатитися на 92 мільйони гривень.