Мэр Киева Виталий Кличко и "смотрящий" Денис Комарницкий продолжают "кошмарить" строителей Подольско-Воскресенского моста с помощью председателя Киевского управления Национальной полиции Андрея Крищенко.

Такую информацию на своем Facebook выложил независимый эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба.

"Итак, вынужден сообщить о продолжении произвола со стороны правоохранительных органов и руководства города. "Триада К", о которой я писал вчера, является коррупционной бандой (Кличко –Комарницкий – Крищенко) которая продолжает отмывать деньги из бюджета на строительстве Подольского путепровода и начала откровенно рейдерские действия: Нацполиция украла ванты у владельца на складе, имитируя расследование. Если у вас забирают товар, за который заказчик не рассчитался - это рейдерство. Но если лично "мэр" города и его верный "шериф" с полицейскими забирают ваш товар с документами - это правосудие по-киевски. Если Кличко – Крищенко забирает ваши "немецкие" ванты, за которые никто не заплатил, а также арестовывает ваши документы на товар только за то, что вы не хотите его дарить его - что бы вы сделали?"– написал Глеба.

По его словам, эта "Триада К" продолжает "кошмарить" строителей, которым заказчик строительства Подольского мостового перехода не заплатил.

"Кличко заставил пересчитать из киевского бюджета деньги фирме Комарницкого, но они оба задолжали крупную сумму, которую теперь помогает отбить и избежать уплаты долга третий фигурант триады. Напомню, о чем уже писал: позавчера состоялись обыски в офисе ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания", а это официальный субподрядчик на строительстве Подольского мостового перехода. Именно они проводили работы на объекте и купили 28 вант, 12 из которых уже находились непосредственно на мосту. Но Кличко с Комарницким, Тищенко и его свояком Блиновым через свою компанию "Эко-Строй-Трейд" за ванты не рассчитались, задолжав более 200 млн грн. Поэтому ИМТ, чтобы сохранить свою собственность, перевезла ванты с моста на охраняемый склад", – отметил эксперт.

Он напомнил, что позавчера в офис субподрядчика, сначала даже без ордера, ворвалась с обысками полиция, были изъяты документы.

“А на следующий день полиция уже приехала на склад ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания" для того, чтобы без всяких оснований незаконно изъять его собственность - те же ванты. Полиция пришла без соответствующего решения суда. Фактически - как грабители. Исполняя явно преступный приказ начальника киевского управления полиции Крищенко, которого натравили на компанию Кличко с Комарницким, и который исправно отрабатывает заказ. С одной целью - не выплатить 200 млн грн долга. Которые Кличко выделил из городского бюджета Комарницкому и тот, вместо выплатить субподрядчику, украл”, - пояснил Виктор Глеба.

Он также опубликовал документы, которые подтверждают право собственности ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания" на ванты и то, что компания неоднократно обращалась к генподрядчику с просьбой принять их на баланс.