Мер Києва Віталій Кличко та "смотрящий" Денис Комарницький продовжують "кошмарити" будівельників Подільсько-Воскресенського мосту за допомогою голови Київського управління Національної поліції Андрія Крищенка.

Таку інформацію на своєму Facebook виклав незалежний експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба.

"Отже, змушений повідомити про продовження свавілля з боку правоохоронних органів та керівництва міста. "Тріада К", про яку я писав учора, є корупційною бандою (Кличко –Комарницький – Крищенко) яка продовжує відмивати гроші з бюджету на будівництві Подільського шляхопроводу та почала відверто рейдерські дії: Нацполіція вкрала ванти у власника на складі, імітуючи розслідування. Якщо у вас забирають товар, за який замовник не розрахувався - це рейдерство. Але якщо особисто "мер" міста і його вірний "шериф" з поліцейськими забирають ваш товар з документами - це правосуддя по-київськи. Якщо Кличко – Крищенко забирає ваші "німецькі" ванти, за які ніхто не заплатив, а також арештовує ваші документи на товар лише за те, що ви не хочете його дарувати його - що б ви зробили?" – написав Глеба.

За його словами, ця "Тріада К" продовжує "кошмарити" будівельників, яким замовник будівництва Подільського мостового переходу не заплатив.

"Кличко змусив перерахувати з київського бюджету гроші фірмі Комарницького, але вони обоє завинили велику суму, яку тепер допомагає відбити і уникнути сплати боргу третій фігурант тріади. Нагадаю, про що вже писав: позавчора відбулися обшуки в офісі ТОВ "Інжинірингова Мостова Компанія", а це офіційний субпідрядник на будівництві Подільського мостового переходу. Саме вони проводили роботи на об’єкті та купили 28 вант, 12 з яких вже знаходилися безпосередньо на мості. Але Кличко з Комарницьким, Тищенко та його свояком Бліновим через свою компанію "Еко-Буд-Трейд" за ванти не розрахувалися, заборгувавши більше 200 млн грн. Тож ІМТ, щоб зберегти свою власність, перевезла ванти з мосту на охоронюваний склад", – зазначив експерт.

Він нагадав, що позавчора до офісу субпідрядника, спершу навіть без ордеру, вдерлася з обшуками поліція, було вилучено документи.

"А наступного дня поліція вже приїхала на склад ТОВ "Інжинірингова Мостова Компанія" для того, щоб без будь яких підстав незаконно вилучити його власність – ті самі ванти. Поліція прийшла без відповідного рішення суду. Фактично – як грабіжники. Виконуючи явно злочинний наказ начальника київського управління поліції Крищенка, котрого натравили на компанію Кличко з Комарницьким, і який справно відпрацьовує замовлення. З однією ціллю –не виплатити 200 млн грн боргу. Які Кличко виділив з міського бюджету Комарницькому і які той, замість виплатити субпідряднику, вкрав", – пояснив Віктор Глеба.

Він також опублікував документи, які підтверджують право власності ТОВ "Інжинірингова Мостова Компанія" на ванти та те, що компанія неодноразово зверталася до генпідрядника з проханням прийняти їх на баланс.