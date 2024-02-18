Об этом сообщает сайт Виталия Кличко.

Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Надо понимать, что это может создать условия для наступления России. Важным является фактор времени. Помощь была нужна еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а Россия – потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит Россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Украины, которая сложилась в Конгрессе США.

"Сегодня она проходит проверку на прочность через дискуссии, которые происходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возьмет верх. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", – подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

"Реформы - ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и на этом акцентируют", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, 60 Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Среди основных ее тем - последствия войны в Украине и мировой кризис безопасности.