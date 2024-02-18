Про це повідомляє сайт Віталія Кличка.

Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу Росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що Росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а Росія – зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить Росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці,

– підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги від США", – наголосив Кличко.

Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Реформи — ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 60 Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем - наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.