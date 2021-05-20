Как пример, Кличко привел ситуацию, когда городские власти заявили о готовности помочь правительству в закупке вакцин. Мэр Киева признался, что использовал для этого свои связи.

Актуально С кем-то перепутали, – Кличко о постоянных походах к Зеленскому и хищении денег

Однако впоследствии разослали письма с заявлением, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство.

Мы помогаем, но как в случае локдауна, и как в случае вакцины, это воспринимается как превышение полномочий Кличко,

– подчеркнул Кличко.

Комментируя свои напряженные отношения с президентом, мэр Киева признался, что ему самому интересно, почему так произошло. Политик отметил: "думаю, что из-за того, что я не являюсь представителем этой власти. Во-вторых, многие вещи их раздражают".

Кличко о "Квартале 95"

Кличко также признался, что не является поклонником творчества "Квартала 95". Некоторые шутки команды политик охарактеризовал как "ниже плинтуса". По словам Кличко, кое-что ему было откровенно неприятно слышать.

Однажды политик даже встретился на дне рождения с шоуменом и комиком Евгением Кошевым.

"Говорю ему: "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели избить", – рассказал политик.

В то же время Кличко заявил: чтобы он – профессиональный спортсмен – кого-то избил, нужны большие деньги.