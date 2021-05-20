Як приклад, Кличко навів ситуацію, коли міська влада заявила про готовність допомогти уряду у закупівлі вакцин. Мер Києва зізнався, що використав для цього свої зв'язки.

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Однак згодом розіслали листи зі заявою, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд.

"Ми допомагаємо, але як у випадку локдауну, і як у випадку вакцини, це сприймається як перевищення повноважень Кличком",

– наголосив Кличко.

Коментуючи свої напружені відносини з президентом, мер Києва зізнався, що йому самому цікаво, чому так сталося. Політик зауважив: "думаю, що через те, що я не є представником цієї влади. По-друге, багато речей їх дратують".

Кличко про "Квартал 95"

Кличко також зізнався, що не є прихильником творчості "Кварталу 95". Деякі жарти команди політик схарактеризував як "нижче плінтуса". За словами Кличка, дещо йому було відверто неприємно чути.

Одного разу політик навіть зустрівся на дні народження з шоуменом та коміком Євгеном Кошовим.

"Кажу йому: "ну ти жартуєш, приміряєш мій пояс". Після цього він почав говорити: "Клички мене впіймали вдвох і хотіли побити", – розповів політик.

Водночас Кличко заявив: щоб він – професійний спортсмен – когось побив, потрібні великі гроші.