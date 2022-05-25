Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Кличко сказал, что одна из главных тем форума – Украина, передает 24 канал.

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"Судьба Украины решается украинцами, которые героически дерутся сегодня за свою землю и свою свободу. Но нам нужна поддержка и помощь партнеров. Ужесточение санкций против российского агрессора. Увеличение поставок оружия. Россия должна почувствовать, что она потеряет из-за войны в Украине не только свои танки и большую часть армии. Россия останется изгнанником и банкротом! Об этом мы говорили с Владимиром во время дискуссии в рамках OpenForum, посвященной преодолению Украиной и Киевом последствий российского широкомасштабного вторжения", – заявил Виталий Кличко.

Он также встретился и пообщался в мэрии Давоса с временно проживающими в Швейцарии беженцами.

Это – преимущественно женщины с детьми из Киева и области, Харькова, Днепропетровщины и других регионов Украины. Все они хотят домой. Всех интересует, когда мы победим и можно будет вернуться в родные города. Интересовались украинцы и тем, что происходит на Всемирном экономическом форуме и какую поддержку нашей страны обсуждают и обещают лидеры государств и мировой бизнес,

– отметил Кличко.

В последующие дни Кличко намерен встретиться с американскими и европейскими политиками, представителями крупного бизнеса.

"Будем объяснять, что Россия оказывает геноцид украинского народа, привлекает помощь. В частности, и на восстановление Киева и Украины после российских варваров", – сообщил мэр украинской столицы.

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