"Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа – мэра и глава военной администрации", – подчеркнул президент.

Важно Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Николая Жирнов а

После войны все вернется на свои места. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время утреннего обращения 1 марта.

Кто возглавляет Киевскую военную администрацию

Зеленский принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города. Им стал генерал Жирнов Николай Николаевич.

Он должен обеспечить блокировку врагу происки в нашей столице. А также то, чтобы у киевлян было все необходимое.

Оборона столицы – превыше всего,

– резюмировал Зеленский.

Полное обращение Зеленского за 1 марта: смотрите видео

Что известно о Жирнов е: главное

Как рассказал Зеленский, Жирнов служил командующим силами поддержки. В 2014-2015 годах генерал организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных сил Украины.

Жирнов также входит в состав Совета безопасности и обороны как государственный эксперт Службы военной безопасности.

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