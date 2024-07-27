Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях.

Вновь посетил наших бойцов на фронте. На Харьковском направлении и на Донбассе. Сегодня, когда ситуация на передовой очень сложная, нашим защитникам особенно нужны и помощь, и поддержка. Посетил 4 бригады. От общины столицы 28 отдельной механизированной бригаде привез и передал 50 дронов Mavic. 5 отдельной штурмовой киевской бригаде – всего 250 БПЛА (и Mavic, и fpv-10), а также несколько систем РЕБ. 75 птиц Mavic будут помогать теперь бойцам 63 отдельной механизированной бригады,

– сообщил Кличко.

Также из оснащения, которое закупили не за бюджетные средства, Кличко передал как благотворительную помощь 50 fpv-10 и систему РЭБ 28 бригаде. И батальону "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ – 50 таких же fpv и РЭБ.

"Ситуация на фронте горячая. Общались под обстрелами и взрывами. Но наши бойцы держатся и полны решимости защищать украинскую землю. Киев и в дальнейшем будет помогать защитникам. Слава Украине, слава ее Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ до 7,5 миллиарда гривен.



Кличко отвез помощь на фронт / Фото Виталия Кличко