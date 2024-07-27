Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі та на сторінках в соціальних мережах.

Знову відвідав наших бійців на фронті. На Харківському напрямку та на Донбасі. Сьогодні, коли ситуація на передовій дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні і допомога, і підтримка. Відвідав 4 бригади. Від громади столиці 28 окремій механізованій бригаді відвіз і передав 50 дронів Mavic. 5 окремій штурмовій київській бригаді – загалом 250 БПЛА (і Mavic, і fpv-10), а також кілька систем РЕБ. 75 пташок Mavic допомагатимуть тепер бійцям 63 окремої механізованої бригади,

– повідомив Кличко.

Також з оснащення, що закупили не за бюджетні кошти, Кличко передав як благодійну допомогу 50 fpv-10 і систему РЕБ 28 бригаді. Та батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ – 50 таких же fpv і РЕБ.

"Ситуація на фронті гаряча. Спілкувалися під обстрілами та вибухами. Та наші бійці тримаються і сповнені рішучості боронити українську землю. Київ і надалі допомагатиме захисникам. Слава Україні, слава її Героям!" – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ до 7,5 мільярда гривень.



Кличко відвіз допомогу на фронт / Фото Віталія Кличка