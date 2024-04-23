Об этом сообщили на сайте КГГА. Аудит деятельности коммунального предприятия "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" как заказчика ремонта главного корпуса проводился по поручению Виталия Кличко, говорится в сообщении.

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Проверяли на соблюдение актов законодательства, планов, процедур, контрактов при выполнении капитального ремонта в период 2023 года. Аудиторы выявили нарушения, допущенные участниками строительства, о чем проинформировали руководство города и профильные структурные подразделения. Сейчас материалы аудита переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для принятия соответствующих мер реагирования,

– отметили в КГГА.

В сообщении также указано, что сейчас заказчик работ по капитальному ремонту уже устранил нарушения, приведшие к потерям на сумму 820,470 тысяч гривен, предоставив скорректированную исполнительную документацию и установив несмонтированное ранее оборудование. Кроме того, нарушения, повлекшие риск потерь на сумму 102 185,066 тысяч гривен, заказчик устранил, досрочно расторгнув договор подряда на капитальный ремонт фасадов, кровли и замены окон главного корпуса.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту финансового контроля и аудита КГГА осуществить внеплановую проверку относительно проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в Киевском госпитале ветеранов войны после информации, обнародованной некоторыми СМИ.