Про це повідомили на сайті КМДА. Аудит діяльності комунального підприємства "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" як замовника ремонту головного корпусу проводився на доручення Віталія Кличка, йдеться у повідомленні.

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Перевіряли на дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання капітального ремонту в період 2023 року. Аудитори виявили порушення, допущені учасниками будівництва, про що поінформували керівництво міста та профільні структурні підрозділи. Наразі матеріали аудиту передано до Національного антикорупційного бюро України для вжиття відповідних заходів реагування,

– наголосили в КМДА.

У повідомленні також зазначено, що наразі замовник робіт з капітального ремонту вже усунув порушення, що призвели до втрат на суму 820,470 тисяч гривень, надавши скориговану виконавчу документацію та встановивши незмонтоване раніше обладнання. Крім того, порушення, що спричинили ризик втрат на суму 102 185,066 тисяч гривень, замовник усунув, достроково розірвавши договір підряду на капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміни вікон головного корпусу.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити позапланову перевірку щодо проведення тендеру та заявленої вартості ремонтних робіт у Київському госпіталі ветеранів війни після інформації, оприлюдненої деякими ЗМІ.