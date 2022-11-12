"Эти автомобили получат боевые подразделения, несущие службу по охране государственной границы на севере Киевской области, а также на Востоке Украины. В июле 2022 года мы уже передавали нашим пограничникам 35 аналогичных авто. Они оптимальны для выполнения задач, стоящих перед пограничной службой. ", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных. "Чем сильнее наши военные и чем лучше они оснащены, тем в большей безопасности мы чувствуем себя", – отметил Кличко.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко отметил, что автобусы очень нужны пограничникам. "Раньше мы уже получили от столицы 35 таких автомобилей. Все они используются по назначению – поехали на государственную границу, в зону активных боевых действий. Сегодня мы получили технику, которая будет использоваться от Бердянска до Херсона, Донецка, Луганска, а также – на границе с Россией и Беларусью. И существенно усилит нашу способность в защите нашего государства", – отметил Дейнеко.

Напомним, с начала широкомасштабной агрессии России Киев получил от европейских партнеров и передал городским службам и военным 32 пожарных автомобиля, 85 микроавтобусов для пограничников, 38 карет скорой помощи и 41 пассажирский автобус. Также Виталий Кличко передал спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов.