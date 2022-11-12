"Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на Сході України. У липні 2022 року ми вже передавали нашим прикордонникам 35 аналогічних авто. Вони – оптимальні для виконання завдань, що стоять перед прикордонною службою", – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що це не остання партія автомобілів від столиці для військових. "Чим сильніші наші військові та чим краще вони оснащені, тим в більшій безпеці ми почуваємося", – зазначив Кличко.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що автобуси дуже потрібні прикордонникам. "Раніше ми вже отримали від столиці 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, в зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватися від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також – на кордоні з Росією і Білоруссю. І суттєво підсилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зауважив Дейнеко.

Нагадаємо, від початку широкомасштабної агресії Росії Київ отримав від європейських партнерів та передав міським службам і військовим 32 пожежних авто, 85 мікроавтобусів для прикордонників, 38 карет швидкої допомоги та 41 пасажирський автобус. Також Віталій Кличко передав рятувальникам 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів.