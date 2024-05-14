Ранее сообщалось, что Виталий Кличко срочно отправил 57 мотопехотной бригаде, которая защищает Волчанск, 150 дронов, 4 квадрокоптера и 6 систем РЭБ, которые приобрел за собственные средства. В ближайшие дни защитники Харькова получат от мэра Киева еще 350 дронов, которые также приобретены за внебюджетные средства.

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Громада Киева передала защитникам необходимую технику

"Громада Киева продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 411-му Отдельному батальону авиационных комплексов технику, которую закупили за средства бюджета столицы. В частности 33 автомобиля Пикап, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На это город выделил 51 миллион гривен", – заявил Виталий Кличко.

Воинам передали РЭБ, пикапы и технику для работы с беспилотниками / Фото kyiv.klichko.org

Мэр Киева отметил, что 411 ОБ БпАК держит оборону на Донбассе, а также на Запорожском и Херсонском направлениях. Вскоре помощь от киевлян получит также 92 Отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В ближайшие дни к бойцам 92-й бригады отправится автомобильная техника и БПЛА, которые тоже закупили за средства столицы. На это Киев выделил 97 миллионов гривен. Столица и в дальнейшем будет помогать военным приближать нашу Победу!,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Громада Киева продолжает помогать защитникам: смотрите видео