Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

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Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом посетили на Киевщине бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины. Приехали с Филиппом не с пустыми руками. Мэр Брюсселя передал бойцам систему РЭБ и Starlink. А я, в качестве благотворительной помощи, – еще 50 FPV-дронов,

– сообщил Виталий Кличко.

По его словам, некоторые бойцы восстанавливаются после ранения.

Мэры Киева и Брюсселя посетили бойцов батальона "Свобода" / Фото Виталия Кличко

Батальон "Свобода" сейчас вышел с передовой на ротацию, – Кличко

Виталий Кличко поблагодарил мэра и общине Брюсселя за помощь и отметил, что новое, очень нужно защитникам, оснащение вскоре отправится на Донбасс. Кроме этого, он рассказал, как киевская община помогает 4 бригаде "Рубеж".

4-й бригаде с начала полномасштабной войны из бюджета столицы выделили более 500 миллионов гривен. На эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1 500 БПЛА. А также – системы РЭБ, сотни радиостанций, машины и другое необходимое оснащение. Также в качестве благотворительной помощи передавали бойцам 4-й бригады сотни БПЛА различного типа, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты. Столица и в дальнейшем продолжит помогать нашим защитникам!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко сообщал, что с начала 2024 года Киев выделил из бюджета на нужды Сил безопасности и обороны уже более 6,5 миллиардов гривен. И столица продолжает искать возможности, чтобы и в дальнейшем увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов.