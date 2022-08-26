Об этом сообщили во время телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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"Большое спасибо братьям полякам за "Байрактар"! За нашу и вашу свободу!", – написано на обратной стороне уникальной марки почерком Виталия Кличко.

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Славомир Сераковский отметил, что Кличко – герои для него и для всех поляков. И что польский народ считает своим долгом помогать Украине.

"Я тронут, потому что это герои моей молодости. Поэтому более приятного и лучшего подарка я не мог получить. Скажу так: "Байрактар" – это было для нас дело, во-первых, чтобы показать, что должно быть оружие, чтобы Украина выиграла войну. Во-вторых, чтобы показать, что мы не должны забывать, вы боретесь за нас, потому что сражаетесь с россией. И нравится нам это или нет – у нас, в Польше, есть такая пословица: это наша обязанность, чтобы стать вместе с украинцами. И те 220 тысяч поляков и 1000 белорусов показали, что отпуска, инфляция – это все неважно", – сказал Сераковский.

Он также отметил, что братья Кличко раньше тренировались в Польше, чем поляки очень гордятся.

Для них польские боксеры и польские тренеры – это были люди, которые формировали их. Я этому тоже рад. И думаю, что поляки всегда гордились тем, что Виталий Кличко стал мэром Киева. И что сегодня он играет столь важную роль. Он также боец, что очень подходит к тому, что сегодня происходит. А для нас он герой,

– подчеркнул Славомир Сераковский.

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Что известно об особых марках от Виталия и Владимира Кличко

Марка "Братья" – это первая тройная марка Польши. Каждая ее часть является отдельной официальной маркой, но только серия из трех создает логическое целое.

Журналист Славомир Сераковский с особым подарком от Кличко / Фото фейсбук Славомера Сераковского

Все средства продажи марок были направлены на помощь Украине. Кроме гуманитарной помощи, которая направляется в Украину, поляки собрали вместе более 20 миллионов злотых (105 миллионов гривен) на закупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины.

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