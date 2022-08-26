Про це було повідомлено під час телемарафону "Єдині новини", інформує 24 канал.

До теми Вірте в себе, вірте в Україну! – Кличко до Дня Незалежності виклав ролик про воєнне життя Києва

"Дуже дякуємо братам полякам за "Байрактар"! За нашу і вашу свободу!", – написано на зворотному боці унікальної марки почерком Віталія Кличка.

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Славомір Сєраковський зазначив, що Клички – герої для нього і для усіх поляків. І що польський народ вважає своїм обов’язком допомагати Україні.

"Я зворушений, бо це герої моєї молодості. Тому приємнішого і кращого подарунка я не міг отримати. Скажу так: "Байрактар" – це була для нас справа, по-перше, щоб показати, що має бути зброя, щоб Україна виграла війну. По-друге, щоб показати, що ми не маємо забувати. Ви боретесь за нас, бо воюєте з росією. І подобається нам це чи ні – у нас, у Польщі, є таке прислів'я: це наш обов'язок, щоб стати разом із українцями. І ті 220 тисяч поляків та 1000 білорусів показали, що відпустки, інфляція – це все не має значення", – сказав Сєраковський.

Він також зазначив, що брати Клички раніше тренувалися у Польщі, чим поляки дуже пишаються.

Для них польські боксери та польські тренери – це були такі люди, які формували їх. Я цьому теж радий. І гадаю, що поляки завжди пишалися тим, що Віталій Кличко став мером Києва. І що сьогодні він відіграє таку важливу роль. Він також боєць, що дуже підходить до того, що сьогодні відбувається. А для нас він герой,

– наголосив Славомір Сераковський.

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Що відомо про особливі марки від Віталія та Володимира Кличків

Марка "Брати" – це перша потрійна марка Польщі. Кожна її частина є окремою офіційною маркою, але лише серія із трьох створює логічне ціле.

Журналіст Славомір Сєраковський з особливим подарунком від Кличків / Фото фейсбук Славоміра Сєраковського

Всі кошти з продажу марок було спрямовано на допомогу Україні. Окрім гуманітарної допомоги, яка надсилається до України, поляки назбирали разом понад 20 мільйонів злотих (105 мільйонів гривень) на закупівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України.

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