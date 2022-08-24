У мережі він опублікував ролик про життя Києва під час війни.

До теми Зеленський емоційно привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

Не такою ми собі уявляли 31-у річницю Незалежності України… російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу й українців. Та Україна відважно б'ється за свою землю і свою волю!

– підкреслив Кличко.

Він відзначив мужність і стійкість українського народу та висловив впевненість у перемозі.

"Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Українці борються і живуть. Воюють і відбудовують. Одружуються і виховують дітей. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!" – наголосив Кличко.

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