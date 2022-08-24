В сети он опубликовал ролик о жизни Киева во время войны.

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Не такой мы представляли себе 31 годовщину Независимости Украины… российский агрессор пришел, чтобы уничтожить наше государство и украинцев. Но Украина смело бьется за свою землю и свою волю!

– подчеркнул Кличко.

Он отметил мужество и стойкость украинского народа и выразил уверенность в победе.

"Мы показали, что не боимся и не сдадимся. Показали, как любим свою страну. Украинцы борются и живут. Воюют и отстраивают. Женятся и воспитывают детей. Мы все преодолеем, как бы сложно ни было. Мы победим! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!" – подчеркнул Кличко.

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