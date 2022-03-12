Мэр Киева сегодня, 12 марта, посетил Центральный железнодорожный вокзал столицы, откуда отправляют поездами эвакуированных жителей Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля. Небольших городов под Киевом, где сегодня продолжаются бои.

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Столица помогает Киевской области вывозить мирных жителей, предоставляет автобусы, доставляет людей на железнодорожный вокзал. За последние 3 дня поездами на Западную Украину отправили более 10 000 спасенных от огня оккупантов людей. Сегодня на вокзал прибыл и первый автобус с женщинами и детьми из Чернигова, где враг буквально уничтожает город. А завтра ждут эвакуированных из населенных пунктов Броварского направления,

– рассказал Кличко

Мэр Киева поблагодарил всех, кто обеспечивает эвакуацию людей и помогает беженцам на вокзале.

"Я благодарен столичным спасателям, киевским транспортникам, которые помогают освобождать из осады и обстрелов жителей Киевской области. Спасибо работникам железной дороги, волонтерам и полиции. Спасибо нашим Вооруженным Силам, которые героически защищают нашу землю! Вместе выстоим! Слава Украине", – подытожил Кличко.