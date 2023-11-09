Как сообщается на сайте Виталия Кличко, мэр Киев заявил, что посвящает эту награду всему отважному украинскому народу.

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Кличко призвал Европу совместно противостоять российской агрессии

Для меня высокая честь получить такую награду. Я считаю ее проявлением уважения и солидарности с народом Украины, который уже почти 1 год и 9 месяцев героически отражает российское нашествие. Благодарю вас за эту премию и благодарю весь немецкий народ за солидарность с народом Украины, за вашу поддержку и помощь! И посвящаю эту награду всем отважным и сильным украинцам!,

– заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что украинцы ценой невероятных страданий и жертв защищают свою независимость, территориальную целостность и право на демократический путь развития. И призвал Европу совместно противостоять российской агрессии и содействовать победе Украины.

Мы должны сосредоточить все наши усилия на достижении победы. Это возможно исключительно путем объединения усилий Украины и ее союзников и партнеров. Таких, как Германия, которая стала одним из главных поставщиков военной и других видов помощи для Украины. Очень важно, чтобы эта помощь стабильно продолжалась. Не может быть никакой «усталости», когда под угрозой будущее Европы, ее мир и процветание,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что своими агрессивными действиями кремль полностью разрушил европейскую систему безопасности, и перед демократической Европой стоит задача создания новой, эффективной архитектуры безопасности.

Ответ на вопрос, каким быть новой европейской архитектуре безопасности, зависит от результата борьбы Украины против российского нашествия. Победа Украины в этой войне станет победой демократического мира. И она должна быть окончательной: любой "компромисс" с россией за счет интересов Украины, любое "замораживание" войны и ослабление санкций против россии на самом деле даст путину передышку, необходимую ему для продолжения агрессии против Украины, а дальше – и против стран НАТО. и ЕС. Последствия этого нового наступления будут очень тяжелыми для всех нас,

– сказал Кличко.

Виталий Кличко подчеркнул, что успех борьбы с агрессором и дальше будут определять новейшее оружие в необходимых для ВСУ объемах, финансово-экономическая поддержка Украины и режим суровых санкций против россии. Также подчеркнул, что победа Украины, победа демократии не будет полной без привлечения к ответственности всех виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

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