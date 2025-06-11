Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает 24 Канал.

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Киев поддерживает военных

Посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации. А некоторые из них восстанавливаются после ранений. От громады Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще почти 2500 БпЛА разных типов. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в частности автомобильных и окопных. 2 транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение,

– сообщил Виталий Кличко.

В частности, мэр передал бойцам "Свободы" от киевлян 2225 fpv-дронов, почти 60 дневных разведывательных БпЛА Mavic и почти 140 ночных Mavic, а также 3 бомбера.

По словам Кличко, с начала текущего года Киев выделил на оснащение и насущные потребности 4 бригады НГУ почти 230 миллионов гривен.

Также мэр напомнил, что Киевсовет постоянно увеличивает поддержку военных.

"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" и предусмотреть еще 2 миллиарда на помощь нашим защитникам. Документ на финальной стадии наработки и в ближайшее время вынесем его в зал для принятия. Мы продолжим помогать нашим военным – и за средства общины, и за небюджетные средства", – подчеркнул Кличко.