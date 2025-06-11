Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

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Київ підтримує військових

Відвідав бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, які перебувають на ротації. А деякі з них відновлюються після поранень. Від громади Києва передав на фронт бійцям цього батальйону ще майже 2500 БпЛА різних типів. Відправили на передову й кілька десятків систем РЕБ, зокрема автомобільних та окопних. 2 транспортних всюдиходи та інше вкрай необхідне оснащення,

– повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, мер передав бійцям "Свободи" від киян 2225 fpv-дронів, майже 60 денних розвідувальних БпЛА Mavic та майже 140 нічних Mavic, а також 3 бомбери.

За словами Кличка, з початку поточного року Київ виділив на оснащення й нагальні потреби 4 бригади НГУ майже 230 мільйонів гривень.

Також мер нагадав, що Київрада постійно збільшує підтримку військових.

"Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил безпеки й оборони. Також дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" і передбачити ще 2 мільярди на допомогу нашим захисникам. Документ на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом винесемо його в зал для ухвалення. Ми продовжимо допомагати нашим військовим – і за кошти громади, і за небюджетні кошти", – наголосив Кличко.