Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України та ДСНС України.

До теми Унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю біля представництва ЄС у Києві

Як авіація ГУР допомагала гасити пожежу у Києві після атаки

В українській розвідці розповіли, що за наказом генерал-лейтенанта Кирила Буданова авіація ГУР була негайно залучена до ліквідації наслідків ворожої атаки по Києву, яка сталася вночі 10 червня.

До операції долучили 2 багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об'ємом до 120 тонн,

– розповіли у ГУР.

Як авіація ГУР допомагала гасити пожежу у Києві після ворожої атаки / Відео ГУР МО

Про повітряну операцію також розповів командир авіаційного підрозділу ГУР МО України з позивним "Маестро".

"Після варварських прильотів по Києву ми зафіксували великі пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Я доповів генерал-лейтенанту Буданову про нашу готовність надати допомогу цивільному населенню. Отримав команду – негайно на виліт. Він мені сказав: "Ми повинні захистити Київ та киян", – зазначив "Маестро".

За словами командира авіаційного підрозділу, українська розвідка увійшла у контакт із ДСНС України, а злагоджені дії дали змогу ліквідувати масштабну пожежу за 3 години. Зрештою вдалося врятувати 3 промислові підприємства.

Кирило Буданов також високо оцінив роботу авіаторів Головного управління розвідки.

Ми не лише боремося з ворогом на фронті, але й захищаємо життя українців. Наш обов'язок – зробити максимум там, де ми є, усіма наявними засобами,

– зазначив генерал.

У ДСНС України додали, що у Києві на ліквідації наслідків нічних ударів Росії працюють не лише рятувальники, а й залучена потужна спеціальна техніка: на землі та воді – пожежні роботи й катер ДСНС, у небі – гелікоптери ГУР.

"Ця техніка підсилює надзвичайників, допомагає безпечно й ефективно долати наслідки ворожої атаки на всіх локаціях", – наголосили рятувальники.

Як працює спеціальна техніка у ліквідації наслідків ворожого обстрілу Києва / Відео ДСНС України

Наразі роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в столиці тривають.