Об этом Кличко заявил в интервью "Украинской правде". По словам мэра столицы, он взял ответственность за Киев, и будет "нечестно все бросать и рассказывать о лучших амбициях".
Важно Я не враг президенту, – Кличко ответил Зеленскому на обвинения в коррупции
В то же время Виталий Кличко подтвердил, что в 2014 году у него действительно была возможность стать президентом.
Я убежден в каждом своем шаге. И до сегодняшнего дня убежден, что я тогда правильно сделал, потому что странно выглядит, когда во время Майдана мы стоим по одну сторону баррикад, а когда страна раскалывается, мы имеем аннексию Крыма и боевые действия на востоке – политики начинают меряться амбициями,
– подчеркнул он.
Мэр Киева добавил, что пока не знает, пойдет ли в ближайшее время в президенты. Он заявил, что сейчас взял ответственность за Киев и будет пытаться сделать из него европейский город.
Как сказал Кличко, сейчас у него нет предвыборного штаба. Вместе с тем мэр Киева подтвердил, что уже готовится к следующим парламентским выборам.