Об этом Кличко заявил в интервью "Украинской правде". По словам мэра столицы, он взял ответственность за Киев, и будет "нечестно все бросать и рассказывать о лучших амбициях".

Важно Я не враг президенту, – Кличко ответил Зеленскому на обвинения в коррупции

В то же время Виталий Кличко подтвердил, что в 2014 году у него действительно была возможность стать президентом.

Я убежден в каждом своем шаге. И до сегодняшнего дня убежден, что я тогда правильно сделал, потому что странно выглядит, когда во время Майдана мы стоим по одну сторону баррикад, а когда страна раскалывается, мы имеем аннексию Крыма и боевые действия на востоке – политики начинают меряться амбициями,

– подчеркнул он.

Мэр Киева добавил, что пока не знает, пойдет ли в ближайшее время в президенты. Он заявил, что сейчас взял ответственность за Киев и будет пытаться сделать из него европейский город.

Как сказал Кличко, сейчас у него нет предвыборного штаба. Вместе с тем мэр Киева подтвердил, что уже готовится к следующим парламентским выборам.

Обратите внимание! Согласно данным всеукраинского социологического исследования, которое провели сразу 4 соцслужбы в марте 2014 года, Кличко получил передовые позиции в президентском рейтинге. Как отмечает КМИС, Виталий Кличко имел поддержку 12,9% опрошенных. Больше было лишь у пятого президента Украины Петра Порошенко – за него готовы были проголосовать 36,2% респондентов.