Об этом он заявил в видеообращении во время церемонии вручения премии European Future Award в Берлине 19 октября, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Кличко объяснил, на что рассчитывает Путин

По словам мэра Киева, Владимир Путин жестокими бомбардировками пытается заставить Украину подчиниться. Российский диктатор стремится к тому, чтобы миллионы украинцев покинули свои дома и уехали в Европу.

Также он рассчитывает, что европейские страны устанут поддерживать Украину и в конечном итоге заставят ее капитулировать.

Но этого никогда не произойдет,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Он также призвал европейцев помнить об общей ответственности за мир и свободу.

"Мы больше никогда не хотим войны в Европе. Мир нуждается в нашей совместной ответственности. Свобода нуждается в людях, которые защищают друг друга", – сказал мэр Киева.

Почему Виталий Кличко остался в Киеве

Изначально глава Киева планировал приехать в Берлин, чтобы лично получить награду "Европейское будущее". Однако он решил остаться в столице, которая ежедневно страдает от российских обстрелов.

Кличко отметил, что надежда на общее будущее в Европе дает многим украинцам силы продолжать борьбу.

Отметим, что премия European Future Award вручается под патронатом вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля. Ею награждают людей, которые защищают свободу, права человека, солидарность и разнообразие, а также укрепляют европейское единство.

Жюри премии подчеркнуло, что деятельность Виталия Кличко выходит за пределы защиты Киева и Украины. Его работу отметили как защиту права людей жить свободно и самостоятельно определять собственное будущее.