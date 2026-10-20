Про це він заявив у відеозверненні під час церемонії вручення премії European Future Award у Берліні 19 жовтня, повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Кличко пояснив, на що розраховує Путін

За словами мера Києва, Володимир Путін жорстокими бомбардуваннями намагається змусити Україну підкоритися. Російський диктатор прагне, щоб мільйони українців залишили свої домівки та виїхали до Європи.

Також він розраховує, що європейські країни втомляться підтримувати Україну й зрештою змусять її капітулювати.

Але цього ніколи не станеться,

– наголосив Віталій Кличко.

Він також закликав європейців пам'ятати про спільну відповідальність за мир і свободу.

"Ми більше ніколи не хочемо війни в Європі. Мир потребує нашої спільної відповідальності. Свобода потребує людей, які захищають одне одного", – сказав мер Києва.

Чому Віталій Кличко залишився в Києві

Спочатку очільник Києва планував приїхати до Берліна, щоб особисто отримати нагороду "Європейське майбутнє". Однак він вирішив залишитися у столиці, яка щодня потерпає від російських обстрілів.

Кличко зазначив, що надія на спільне майбутнє в Європі дає багатьом українцям сили продовжувати боротьбу.

Зауважимо, премію European Future Award вручають під патронатом віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля. Нею відзначають людей, які захищають свободу, права людини, солідарність і різноманітність, а також зміцнюють європейську єдність.

Журі премії наголосило, що діяльність Віталія Кличка виходить за межі захисту Києва й України. Його роботу відзначили як захист права людей жити вільно та самостійно визначати власне майбутнє.