По словам Кличко, нужны и те, кто с оружием в руках может быть в рядах терробороны. Кто-то может возводить укрепление в городе.

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Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать, как может,

– сказал Кличко.

Он отметил, что многие женщины и дети уехали в безопасные места и это понятно. Многие мужчины, увозившие свои семьи, уже вернулись в город. Теперь мэр призывает вернуться тем, кто этого не сделал.

"Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать! Украинцы показали миру свое мужество и готовность биться за свою землю", – призывает Кличко.