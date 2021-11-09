О своем разговоре с Путиным мэр Киева рассказал в интервью. Он также откровенно высказался о действиях российского президента.
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Кличко о встрече с Путиным
Отвечая на вопрос, встречался ли он когда-нибудь лично с Путиным, Кличко дал утвердительный ответ. Это было в 2008 году во время церемонии вручения спортивной награды Laureus World Sports Awards в Санкт-Петербурге.
Кличко добавил, что тогда он первым подошел к главе Кремля.
Тогда была очень короткая встреча,
– подчеркнул политик.
Он добавил, что его брат Владимир Кличко тоже когда-то общался с Путиным.
Путин действует только в своих интересах
Мэр Киева прокомментировал действия российского лидера. Кличко убежден, что тот действует только в пользу России, но это затрагивает национальные интересы Украины.
"Он (Путин – 24 канал) как лидер своей страны делает все в пользу России, но эти интересы заходят за пределы Украины и вступают в противоречие с Украиной", – отметил он.
Кличко убежден, что к морали Путина апеллировать нет смысла.