В своем телеграм-канале глава Киева подчеркнул, что украинские города продолжают героически защищаться. Что военные отважно защищают нашу землю, а горожане бесстрашно выходят против оккупантов.

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Кличко призвал горожан сохранять выдержку

Мэр Киева отметил, что в столице сейчас делается все для жизнеобеспечения города. Местные власти беспокоятся о создании резерва продуктов, лекарств, а также товаров первой необходимости.

Кроме того, в городе распределяют и оказывают помощь тем, кому она больше всего нужна сейчас.

Также Виталий Кличко добавил, что в городе пытаются доставить гуманитарную помощь в Бучу и Гостомель, а в Чернигов она уже отправилась. Еще в столице формируют гуманитарные грузы на некоторые другие города.

Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома, или – по сигналу тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!,

– подчеркнул Виталий Кличко.

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