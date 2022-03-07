На своєму телеграм-каналі очільник Києва підкреслив, що українські міста продовжують героїчно боронитися. Що військові відважно боронять нашу землю, а містяни безстрашно виходять проти окупантів.

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Кличко закликав містян зберігати витримку

Мер Києва зазначив, що у столиці наразі робиться усе для життєзабезпечення міста. Місцева влада турбується про створення резерву продуктів, ліків, а також товарів першої необхідності.

Крім того, у місті розподіляють та надають допомогу тим, кому вона найбільше потрібна зараз.

Також Віталій Кличко додав, що у місті намагаються доставити гуманітарну допомогу до Бучі та Гостомеля, а в Чернігів вона вже відправилася. Ще у столиці формують гуманітарні вантажі на деякі інші міста.

Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, або – за сигналу тривоги – в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися! Разом вистоїмо! Слава Україні!,

– наголосив Віталій Кличко.

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