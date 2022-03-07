Кличко наголошує, що ворог цілеспрямовано знищує мирне населення. Нове звернення до киян він опублікував 7 березня.

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Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь,

– каже мер столиці.

Кличко каже, що з Києва відправили гуманітарну допомогу до Чернігова. Місцева влада намагається доставити її у Бучу та Гостомель.

Мер згадав також про смерть голови Гостомельської громади Юрія Прилипка. Відомо, що він загинув тоді, коли роздавав жителям їжу та ліки.

"Світла пам'ять Юрій Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей", – зазначив Кличко.

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