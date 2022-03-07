Кличко отмечает, что враг целенаправленно уничтожает мирное население. Новое обращение к киевлянам он опубликовал 7 марта.
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Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень,
– говорит мэр столицы.
Кличко говорит, что из Киева отправили гуманитарную помощь в Чернигов. Местные власти пытаются доставить ее в Бучу и Гостомель.
Мэр вспомнил также о смерти главы Гостомельской общины Юрия Прилипко. Известно, что он погиб тогда, когда раздавал жителям еду и лекарства.
"Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях", – отметил Кличко.
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