Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "Главкома", передает 24 канал.
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Чтобы выяснить актуальный уровень медиаприсутствия украинских мэров, издание использовало сервисы поисковика Google. По количеству упоминаний с 24 февраля по 23 мая определялось место политиков в списке.
Бесспорным лидером рейтинга стал столичный мэр. Виталий Кличко постоянно держал руку на пульсе Киева даже в самый сложный период угрозы оцепления российскими войсками. Это было топовой темой мировых медиа.
– отметили в издании.
Журналисты добавили, что внимание было приковано к Виталию Кличко из-за его личного присутствия на местах разрушений от обстрелов.
"Город Киев Киева лично выезжал на места разрушений в результате вражеских обстрелов и постоянно информировал киевлян о текущем положении вещей в городе, успокаивая горожан", - говорится в материале.
Второе место в рейтинге занял мэр Львова Андрей Садовый, третье – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Следующие места в рейтинге
- Иван Федоров, городской голова Мелитополя;
- Анатолий Вершина, городской голова Павлограда;
- Игорь Терехов, городской голова Харькова;
- Александр Лысенко, городской голова Сум;
- Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска;
- Борис Филатов, городской голова Днепра;
- Игорь Полищук, городской голова Луцка.
В целом были оценены позиции не только городских председателей всех областных центров Украины, но и тех городов, которые стали знаковыми во время российской военной агрессии.