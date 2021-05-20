Кличко отметил, что ближайшие выборы президента будут через 3 года. К тому времени, по его словам, может произойти еще много разных событий.

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"Те, кто ко мне подходят и говорят: "Давай, иди на президента". Я им говорю: "Что я вам плохого сделал?", – сказал Кличко.

Он пояснил, что на посту президента есть большая напряженность и ответственность и за внутреннюю политику, и за внешнюю. "Врагу не пожелаешь", – добавил Кличко.

Я одно могу сказать. Я взял ответственность за Киев, и будет нечестно все бросать и рассказывать, что у меня есть лучшие амбиции,

– заверил мэр.

Как пояснил Кличко, он хочет сделать из столицы европейский город. "Когда мне это удастся сделать – потом будем говорить на эту тему. Если не удастся – простите, пожалуйста, но желание касательно президентства у многих людей", – подытожил он.

Также Кличко подтвердил информацию о том, что американский политтехнолог Джордж Бирнбаум предоставляет мэру консультации касательно участия партии "УДАР" в парламентских выборах. Однако говорится ли о президентских – неизвестно.

Зеленский об амбициях Кличко