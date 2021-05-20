Кличко зазначив, що найближчі вибори президента будуть через 3 роки. До того часу, за його словами, може відбутися ще багато різних подій.
До теми Кличко заявив, що не ходить постійно до Зеленського: "Можливо, з кимось переплутали"
"Ті, хто до мене підходять і кажуть: "Давай, іди на президента". Я їм кажу: "Що я вам поганого зробив"?", – сказав Кличко.
Він пояснив, що на посаді президента є велика напруженість та відповідальність і за внутрішню політику, і за зовнішню. "Ворогу не побажаєш", – додав Кличко.
Я одне можу сказати. Я взяв відповідальність за Київ, і буде нечесно все кидати і розказувати, що у мене є кращі амбіції,
– запевнив мер.
Як пояснив Кличко, він хоче зробити зі столиці європейське місто. "Коли мені це вдасться зробити – потім будемо говорити на цю тему. Якщо не вдасться – вибачте, будь ласка, але бажання щодо президентства є у багатьох людей", – підсумував він.
Також Кличко підтвердив інформацію про те, що американський політтехнолог Джордж Бірнбаум надає мерові консультації щодо участі партії "УДАР" у парламентських виборах. Однак чи мовиться і про президентські – невідомо.
Зеленський про амбіції Кличка
- На пресконференції 20 травня Володимир Зеленський запевнив, що не має тісного зв'язку з Кличком.
- Також сказав, що не вважає Кличка своїм конкурентом на президентських виборах. Порадив журналістам зважати на соціологію.
- Зеленський додав, що "очільник Офісу Президента не бере хабарі, на відміну від заступника Київради".