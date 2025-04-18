Об этом сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Кличко передал 112 бригаде ТрО более 1800 БпЛА от общины Киева

От громады столицы бойцам на фронт отправилась очередная партия крайне необходимой помощи. 27-й отдельной Печерской бригаде Нацгвардии передал 1100 мультироторных систем. Это FPV-дроны разных типов – и ночные, и 8 и 10 дюймов,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года город выделил из бюджета 27 бригаде 30 миллионов гривен на приобретение необходимого оснащения.

"Громада Киева продолжает поддерживать наших защитников", – подчеркнул Кличко.



Кличко передал дроны героям / Фейсбук Виталия Кличко

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из бюджета столицы выделено уже более 5,5 миллиардов гривен на помощь военным. В прошлом году Киев направил на поддержку защитников 10 миллиардов гривен.