Про це повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Кличко передав 112 бригаді ТрО понад 1800 БпЛА від громади Києва

Від громади столиці бійцям на фронт вирушила чергова партія вкрай необхідної допомоги. 27-й окремій Печерській бригаді Нацгвардії України передав 1100 мультироторних систем. Це FPV-дрони різних типів – і нічні, і 8 та 10 дюймів,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку року місто виділило з бюджету 27 бригаді 30 мільйонів гривень на придбання необхідного оснащення.

"Громада Києва продовжує підтримувати наших захисників!", – наголосив Кличко.



Кличко передав дрони героям / Фейсбук Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що від початку 2025 року з бюджету столиці виділено вже понад 5,5 мільярда гривень на допомогу військовим. Минулого року Київ спрямував на підтримку захисників 10 мільярдів гривень.