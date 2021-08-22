Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что в таких случаях протокол всегда работает четко – определяют порядок встречи, кто встречает, уровень представительства от страны.

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Всем, кто встречает гостей, накануне сообщают об этом, согласовывают формат. Кроме того, даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить – протокол это быстро делает.

Как факт – Кличко участвовал во встрече. Возможно, он просто не знает, как согласовываются протокольные детали и какие это вообще детали,

– сообщил советник главы ОП.

Он считает, что мэр Киева "запаниковал и устроил немного наивный скандал перед тем, как его пропустили". Подоляк предположил, что это – тактика пиарщиков Кличко – "устраивать такие мелкие и даже мелочные скандалы с откровенно инфантильным подтекстом, чтобы привлекать внимание к Кличко и пытаться дискредитировать и государство, и исполнительную вертикаль".

"Вряд ли Кличко от этого что-то выиграет и точно было бы лучше, если бы он направлял свою энергию не в такие инфантильные вещи", – подытожил советник Ермака.

Кроме того, он отметил, что лучше бы мэр направлял ее на обеспечение результатов для столицы.

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