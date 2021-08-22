Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что в таких случаях протокол всегда работает четко – определяют порядок встречи, кто встречает, уровень представительства от страны.
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Всем, кто встречает гостей, накануне сообщают об этом, согласовывают формат. Кроме того, даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить – протокол это быстро делает.
Как факт – Кличко участвовал во встрече. Возможно, он просто не знает, как согласовываются протокольные детали и какие это вообще детали,
– сообщил советник главы ОП.
Он считает, что мэр Киева "запаниковал и устроил немного наивный скандал перед тем, как его пропустили". Подоляк предположил, что это – тактика пиарщиков Кличко – "устраивать такие мелкие и даже мелочные скандалы с откровенно инфантильным подтекстом, чтобы привлекать внимание к Кличко и пытаться дискредитировать и государство, и исполнительную вертикаль".
"Вряд ли Кличко от этого что-то выиграет и точно было бы лучше, если бы он направлял свою энергию не в такие инфантильные вещи", – подытожил советник Ермака.
Кроме того, он отметил, что лучше бы мэр направлял ее на обеспечение результатов для столицы.
Кличко заявил, что его не пустили на встречу Меркель
- Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибыла в Украину. Виталий Кличко сообщил, что не смог ее встретить, как это было во время предыдущих визитов, потому что его не впустили в аэропорт.
- Мэр столицы обнародовал видео, где видно, как он пытается пройти, однако ему отказывают, объясняя это отсутствием его фамилии в списке.
- Впоследствии в сети Кличко отметил, что власти такими поступками "демонстрируют не консолидацию усилий, а мелочность и слабость".