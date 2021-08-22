Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що у таких випадках протокол завжди працює чітко – визначають порядок зустрічі, хто зустрічає, рівень представництва від країни.

Читайте також Силою прориватись не буду, – Кличка не впустили в аеропорт на зустріч Меркель

У Зеленського прокоментували інцидент з Кличком

Усіх, хто зустрічає гостей, напередодні повідомляють про це, узгоджують формат. Окрім того, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати – протокол це швидко робить.

Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, він просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі,

– повідомив радник глави ОП.

Він вважає, що мер Києва "запанікував і влаштував трохи наївний скандал перед тим, як його пропустили". Подоляк припустив, що це – тактика піарників Кличка – "влаштовувати такі дрібні та навіть дріб'язкові скандали з відверто інфантильним підтекстом, щоб привертати увагу до Кличка і намагатись дискредитувати й державу і виконавчу вертикаль".

"Навряд чи Кличко від цього щось виграє і точно було б краще, якби він направляв свою енергію не на такі інфантильні речі", – підсумував радник Єрмака.

Крім того, він наголосив, що краще б мер спрямовував її на забезпечення результатів для столиці.

Кличко заявив, що його не впустили на зустріч Меркель