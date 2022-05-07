По словам Кличко, в столице обстрелами повреждено более 200 жилых домов. Разрушены также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

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В Киеве начали восстанавливать разрушенные дома

Мэр также подчеркнул, что город начал подготовку к восстановлению разрушенных домов.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов. Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина победит!" – заверил Виталий Кличко.

Масштабы разрушений в Киеве: смотрите видео